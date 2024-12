Partidos de hoy, miércoles 18 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy miércoles 18 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de Europa, Catar y Colombia.

El destacado para hoy, sin dudas será la final de la Copa Intercontinental entre Real Madrid vs Pachuca desde las 14:00 horas. El conjunto de Carlo Ancelotti llegó a esta final de manera directa, mientras que los tuzos superaron en los penales a Al Ahly.

Los partidos de hoy tienen a Italia e Inglaterra en el menú

Continúa la emoción de los octavos de final de la Copa Italia con dos partidos para esta jornada: Atalanta vs Cesena y AS Roma vs Sampdoria.

También habrá acción de los cuartos de final de la Copa de la Liga con duelos como Arsenal vs Crystal Palace y Southampton vs Liverpool.

Se juega la Champions Femenina y fútbol europeo

En esta jornada, finalizará la fase de grupos de la Champions Femenina donde habrá duelos como Barcelona vs Manchester City y Arsenal vs Crystal Palace.

En Francia, se abrirá la Fecha 16 de la Ligue 1 con Mónaco vs PSG a partir de las 17:00 horas, en un duelo donde se enfrentarán el líder y el tercero de la tabla, con siete puntos de diferencia a favor de los de Luis Enrique.

Por otro lado, la liga española se pondrá al día en esta jornada donde se destaca el duelo entre Villarreal vs Rayo Vallecano.

Colombia anima el fútbol sudamericano

Para cerrar el día, a las 21:30 horas se llevará a cabo el duelo de ida de la final del torneo colombiano entre Deportes Tolima vs Atlético Nacional en Ibagué.

Será una instancia decisiva donde está en juego la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.