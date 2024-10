Partidos de hoy, miércoles 2 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Se avecina una buena dosis de fútbol para este miércoles 2 de octubre en la Cartelera de Al Aire Libre, donde habrá acción de la Champions League y la MLS.

A raíz de los horarios dispuestos por UEFA, máximo organismo del certamen europeo, la jornada arranca a las 13:45 horas en Ucrania, con Shakhtar Donetsk vs Atalanta, en un duelo que promete "sacar chispas".

Liga de Campeones y otros partidazos imperdibles

Los platos de fondo ocurrirán en el turno de las 16:00 horas donde hay duelos interesantes como RB Leipzig vs. Juventus, LOSC Lille vs. Real Madrid, Liverpool vs. Bologna y Aston Villa vs. Bayern Múnich.

Para la noche también habrá encuentros interesantes en la MLS donde destacamos el Columbus Crew vs. Inter de Miami y el Portland Timbers vs. Austin FC, con la presencia chilena de Felipe Mora.