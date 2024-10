Partidos de hoy, miércoles 23 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Partidos para todos los gustos habrá este miércoles 23 de octubre en la Cartelera de Al Aire Libre, en los que destaca la continuación de la Liga de Campeones.

Comenzará todo a las 11:00 horas con la reanudación del Lautaro de Buin vs. Deportes Melipilla que se vio interrumpido el domingo pasado por incidentes, por ahora con la victoria de los Potros por 2 a 0. El duelo se reanudará desde el minuto 38.

Barcelona vs Bayern paralizan Chile y el mundo

Más tarde, tendremos la Liga de Campeones con el sorprendente Stade Brestois 29 vs. Bayer Leverkusen a contar de las 13:45 horas. Y para el turno de las 16:00 horas destacamos el FC Barcelona vs. Bayern Múnich y también un interesante Young Boys vs. Inter de Milán.

También habrá definiciones de copas internacionales en este lado del continente porque a las 19:00 horas tendremos la semifinal de ida del Cruzeiro vs. Lanús por la Copa Sudamericana. Mientras que a las 21:30 horas, se jugará la segunda semifinal de la Copa Libertadores con el Botafogo vs. Peñarol.

Por el lado doméstico, la Copa Chile entra en tierra derecha con un vibrante duelo en el Estadio Chinquihue desde las 19:00 horas con el duelo de ida de la final zona sur entre Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. Y en Argentina, desde las 21:10 horas, por los cuartos de final de la Copa Argentina, tendremos Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.