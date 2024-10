Partidos de hoy, miércoles 30 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Una jornada para todos los gustos trae la Cartelera Al Aire Libre de este miércoles 30 de octubre.

Comenzamos en Europa con un interesante clásico neerlandés para la hora de almuerzo, Feyenoord vs Ajax. También tendremos al Sevilla FC en la Copa del Rey que viajará a Madrid para enfrentar a Las Rozas.

Europa se detiene a brindar buen fútbol por TV

En la liga italiana destaca el Juventus vs Parma, jugará el Bayern Múnich por la copa de Alemania y, en la Copa de la Liga de Inglaterra, una buena dosis de fútbol con duelos como Brighton vs Liverpool, Newcastle vs Chelsea y Tottenham vs Manchester City.

En Sudamérica, las revanchas de las copas internacionales tomarán protagonismo. Por un lado, Lanús vs Cruzeiro por un lugar en la final de la Copa Sudamericana, tras igualar 1 a 1 en Belo Horizonte.

Por otro lado, Peñarol vs Botafogo en la Copa Libertadores, donde el manya buscará la hazaña en el Estadio Centenario tras el 5-0 de la semana pasada.