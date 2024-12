Partidos de hoy, miércoles 4 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy miércoles 4 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo, con presencia chilena en Europa y Sudamérica.

Comenzamos con la Copa del Rey donde el Real Betis de Manuel Pellegrini saltará a la cancha visitando al UE Sant Andreu a contar de las 15:00 horas. Mientras que, en la liga española, Real Madrid seguirá a la caza del liderato visitando al Athletic Club desde las 17:00 horas.

Entérate cómo ver fútbol en vivo con los partidos de hoy

En la Premier League, destacamos Newcastle vs Liverpool a partir de las 16:30 horas, mismo horario para Southampton vs Chelsea y Manchester City vs Nottingham Forest.

Y a las 17:15 horas, un duelo prometedor se avecina en Inglaterra entre Arsenal vs Manchester United por la liga inglesa.

River vs San Lorenzo prometen "sacar chispas" en Argentina

A las 19:00 horas, en el Cilindro de Avellaneda, saltará a la cancha el Racing Club de Gabriel Arias quien recibirá a Estudiantes de La Plata. La Academia necesita ganar para seguir en la conquista del campeonato local.

Se avecina un clásico desde las 21:00 horas en el Monumental de Buenos Aires donde se verán las caras River Plate vs San Lorenzo. El conjunto de Paulo Díaz y Marcelo Gallardo quiere seguir con opciones de título en la recta final del torneo trasandino.

El Brasileirão podría conocer a su nuevo monarca

A las 21:30 horas, por la penúltima fecha del Brasileirão, destacan los compromisos Internacional vs Botafogo y Cruzeiro vs Palmeiras. El Fogão, reciente campeón de la Copa Libertadores, está tres puntos sobre el Verdão, por lo que un tropiezo de los verdes y el triunfo visitante en Porto Alegre sentenciaría el campeonato brasileño.