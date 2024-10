Partidos de hoy, sábado 26 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre tiene una buena dosis de partidos para este sábado donde destaca el clásico español.

El plato fuerte de la jornada se vivirá en el Estadio Santiago Bernabéu con una nueva edición del clásico Real Madrid vs. FC Barcelona a contar de las 16:00 horas. Es un partido clave porque el cuadro merengue está a tres puntos de los culés y necesitan la victoria para alcanzarlos en la parte alta de la tabla. El clásico lo podrás ver en exclusiva por DSports y DGO.

En otros compromisos interesantes, tendremos al Napoli recibiendo al US Lecce por la Serie A, el Manchester City vs. Southampton por la Premier League, al Borussia Dortmund visitando al FC Augsburgo por la Bundesliga, un partido clave por el Brasileirão con el Palmeiras vs. Fortaleza y en Argentina, destacamos el Independiente vs. Godoy Cruz.