Partidos de hoy, viernes 18 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Este viernes 18 de octubre, la Cartelera de Al Aire Libre te trae acción en el viejo continente, Argentina y Brasil.

En Alemania, arranca la séptima fecha de la Bundesliga con el Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli, lo propio se hará en el AS Mónaco vs. LOSC Lille en Francia y la liga española abrirá su décima fecha con el Deportivo Alavés vs. Real Valladolid.

Sudamérica finaliza la semana con interesantes duelos

En Argentina, el plato fuerte del día se vivirá en el Monumental de Buenos Aires donde el conjunto de Marcelo Gallardo se las verá ante los de Gustavo Quinteros en la Liga Profesional, hablamos de River Plate vs. Vélez Sarsfield que arrancará a las 21:00 horas. Antes, a eso de las 19:15 horas, tendremos un Lanús vs. Independiente.

Finalmente, en Brasil, saltará a la cancha el líder Botafogo quien recibirá al Criciúma a las 20:00 horas y, un poco más tarde a las 21:30 horas, Cruzeiro vs. Bahía.