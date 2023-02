Carlo Ancelotti admitió recibir bromas luego de ser vinculado a la selección de Brasil

Durante este martes el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, reveló en conferencia de prensa que recibió bromas de parte de los brasileños Vinícius Júnior, Rodrygo y Éder Militao luego de que se difundiera el rumor de que partiría a dirigir la selección de Brasil tras finalizar su vínculo con el conjunto "merengue".

"Me bromean, no me preguntan. Se ríen de la situación, pero no lo hablamos", dijo en conferencia de prensa.

"Tenemos amistad entre nosotros y hacen chistes al respecto", añadió el técnico italiano.

Así mismo, el estratega campeón de cuatro trofeos de Champions League, manifestó que "la realidad mía es Real Madrid, tengo un contrato hasta 2024 que debo cumplir".