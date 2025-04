¿Se arrepintió? El motivo por el que se podría caer el acuerdo entre Carlo Ancelotti y Brasil

El pasado lunes se reveló que Carlo Ancelotti habría llegado a un acuerdo con la Federación Brasileña de Fútbol para asumir como entrenador del seleccionado brasileño en las próximas semanas.

Sin embargo, en las últimas horas las conversaciones entre el DT y el “Scratch” habría sufrido un sorpresivo vuelco, por lo que el acuerdo podría caerse y no se concretaría su arribo a Sudamérica.

De acuerdo a la información del medio Relevo, el Real Madrid no está dispuesto a que Carlo Ancelotti deje el club antes del Mundial de Clubes, pese a que su ciclo en el club parece acabado.

Por su parte, la Federación Brasileña de Fútbol no planea esperar mucho más tiempo al entrenador, debido a que requiere que tome el mando del Scratch lo antes posible pensando en los próximos desafíos del seleccionado.

Si bien ambas partes tendrían un acuerdo, hasta el momento no existe nada firmado. La necesidad de Brasil de contar con un entrenador pronto y no poder esperar al término de la temporada y mucho menos a que finalice el Mundial de Clubes, podrían provocar que el acuerdo se caiga.

🚨🛑 The Brazilian Federation has NO plans to wait long for Real Madrid and Carlo Ancelotti to clarify exit process.



Real Madrid will NOT pay any exit fee and Brazil will NOT wait, as deal can now collapse as @Relevo reported.



Jorge Jesus remains an option on CBF list. pic.twitter.com/HX7ym00CdK