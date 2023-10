Carlo Ancelotti y su futuro al mando de Brasil: Creo que pronto se aclarará todo

El entrenador italiano de Real Madrid, Carlo Ancelotti, anunció en la previa del duelo ante Sevilla, por la décima jornada de la Liga española, que pronto habrá novedades sobre su futuro en el club.

"Estoy muy contento en Real Madrid y aquí paro. Soy un poco egoísta, obviamente, porque en el trabajo un poco de egoísmo es necesario para hacerlo bien. ¿Si voy a renovar? De mi futuro no hablo. Mi futuro es el partido de mañana, el miércoles y el clásico", comenzó mencionando el estratega.

En ese contexto, Ancelotti se refirió a las palabras del rector Paolo Andrei en la ceremonia de investidura como doctorado por causa de honor en la universidad de Parma, en Italia, quien dio por cerrada su llegada a Brasil.

"Me quedé con la emoción de este grado, que me dio mucha ilusión por volver a Parma donde empecé todo este trabajo y emociones. Ahí me he quedado, hay muchos rumores, pero creo que pronto se aclarará todo", sentenció el director técnico de Real Madrid.