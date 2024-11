Atención Ricardo Gareca: Venezuela llega con importantes ausencias y a la baja en los resultados

Si se mira como antecedente el último partido de Chile frente a Venezuela, donde la Vinotinto le dio un baile a La Roja actuando de local por las clasificatorias con una victoria de 3-0, se esfuma cualquier posibilidad de pensar en un resultado para el equipo de Ricardo Gareca, aunque el panorama cambia en gran medida si se analizan las bajas con que llegarán los llaneros al Estadio Nacional.

No sólo las ausencias de Venezuela son un factor que puede llevar al optimismo de las huestes nacionales, dado que hace rato que no cosechan un triunfo en las eliminatorias. Es precisamente ese triunfo sobre la Roja la última vez que sumaron de a tres los dirigidos de Fernando Batista, y en los siete pleitos siguientes no volvieron a ganar, y suman cinco de 21 puntos.

Las bajas de Venezuela que alientan el optimismo de Ricardo Gareca

Además del rendimiento decreciente que tiene el equipo llanero, el empate logrado frente a Brasil como local les dejó secuelas negativas a la Vinotinto, ya que tendrán dos ausencias obligadas por las suspensiones de Alexander González y Cristián Cásseres.

Lo adverso para Venezuela no se detuvo allí, las lesiones de los volantes Yangel Herrera y José Martínez, aunque a este se le esperará hasta el último, debilitaron el mediocampo del elenco del “Bocha” Batista, que debió llamar de emergencia a Maurice Coa, por lo que al verse sin piezas relevantes en dicha zona de juego, y por más que regrese a la titularidad Yeferson Soteldo, llegarán sin el máximo potencial, que podría resultarle beneficioso a Chile.

La probable alineación de Venezuela para medirse con Chile este martes a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el estadio Nacional sería con Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Telasco Segovia, Tomás Rincón; Eduard Bello, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo; José Salomón Rondón.