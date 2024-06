El día que Ricardo Gareca aseguró que no convocaría a quien estuviese jugando Copa Libertadores

Este martes 4 de junio Huachipato recibirá a Gremio, en un duelo reprogramado y que significará el cierre de la participación del equipo chileno en la fase grupal de la Copa Libertadores.

El problema para los 'Acereros' es que no podrán contar con una de sus figuras y no es por impedimentos físicos o problemas personales. El lateral derecho, Felipe Loyola, se perderá este crucial duelo porque está en la concentración de la Selección Chilena y no lo liberaron para jugar el partido.

El Tigre Gareca se pisó la cola

El 21 de febrero de este año, Ricardo Gareca se vio enfrentado al dilema de convocar o no a jugadores de equipos que estén jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad el DT de La Roja le dijo a Canal 13: "Soy de la idea de que lo prioritario es la selección, por sobre todas las cosas".

"Sabemos que los clubes compiten a nivel internacional, a mí me interesa que compitan ahí, y en ese caso no le sacaría a los jugadores que un club disponga para Copa Sudamericana y Copa Libertadores, me interesa que compitan a nivel internacional", cerró el seleccionador.

¿Por qué Gareca hace difrencias entre Alexis Sánchez y Felipe Loyola?

Uno de los comentaristas deportivos que salió al paso de la polémica fue Patricio Yáñez, quien criticó a Gareca por impedir que Felipe Loyola pudiera estar con su club, jugando el certamen copero, antes de sumarse a la concentración con la selección chilena.

"Ricardo Gareca se equivoca y lo encuentro malo y negativo. Si tú quieres marcar la cancha, márcala con todos y no con Loyola. No le marques la cancha a él, márcasela a Alexis. Se me cae por primera vez Gareca. ¿Por qué no le das la pasada a un jugador que va a jugar un partido y no se va a tirar las... que te conté?", fue lo que mencionó el exjugador de la selección chilena.

¿Cuándo juega La Roja de Gareca?

La Selección Chilena jugará su único amistoso previo a la Copa América el próximo martes 11 de junio a las 20:00 horas frente a Paraguay.

Este partido marcará el retorno de La Roja al estadio Nacional.

