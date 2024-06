La decisión de Ricardo Gareca en La Roja que afecta a Huachipato en Copa Libertadores

La Selección Chilena comenzó los trabajos para enfrentar su partido de preparación ante la Selección de Paraguay antes del inicio de la Copa América 2024, certamen que representa el primer gran desafío de 'La Roja' en este año. Pero no todo es felicidad, ya que el principal afectado con las prácticas en Juan Pinto Durán es Huachipato.

Felipe Loyola, defensa del cuadro acerero, fue convocado para el amistoso ante Paraguay y que en la jornada del martes 4 de junio estaba considerado para formar parte del duelo pendiente por la Copa Libertadores entre Huachipato y Gremio en Talcahuano.

Gareca no habría autorizado que Loyola jugara por Copa Libertadores

Partido importantísimo para los de Talcahuano, ya que de ganarle a los brasileños avanzarían a los octavos de final de la Libertadores, lo que sería un hecho histórico para el club. Lamentablemente, Loyola no podrá estar en este partido ya que Ricardo Gareca no lo habría autorizado a disputar el encuentro.

Así lo dio a conocer el periodista del medio Octava Pasión, Franco Fierro en su cuenta de 'X', informando que "Felipe Loyola no estará en el partido de Huachipato ante Gremio mañana (martes). Pese a los intentos de la directiva de Huachipato solicitando la autorización para contar con el lateral nacional, desde la Selección Chilena no lo autorizaron y no dirá presente mañana".

En horas de esta tarde, el defensa de Huachipato se unió a los trabajos de la Selección Chilena en Juan Pinto Durán.

❌Felipe Loyola NO ESTARÁ en el partido de Huachipato ante Gremio mañana.



ℹ️Pese a los intentos de la directiva de Huachipato solicitando la autorización para contar con el lateral nacional, desde la Selección Chilena no lo autorizaron y no dirá presente mañana.@octavapasion — Franco Fierro (@francopaolo_10) June 3, 2024