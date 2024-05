Paraguay presentó sus nuevas camiseta de cara a la Copa América 2024 en Estados Unidos

Paraguay presentó su nueva indumentaria en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Luque. La nueva camiseta de la Albirroja se prepara para competir en la Copa América 2024.

Una piel renovada, pero que mantiene siempre la tradición de las líneas blancas y rojas, y donde la mayor sorpresa se encuentra en la camiseta alternativa que esta vez tiene un color azul mezclado con celeste el cuello, las mangas y en la zona lateral.

Por otro lado y aunque no se presentó oficialmente en el acto, durante el video del lanzamiento, se mostró una camiseta amarilla similar a la que tenía Paraguay en el 2004 y que usó en los Juegos Olímpicos de Atenas, dando un guiño de lo que podría volver a ser el tercer equipamiento en la cita de los anillos en París.

¡Nuestros colores! ¡Nuestro orgullo!



La 𝕟𝕦𝕖𝕧𝕒 𝕡𝕚𝕖𝕝 de la #Albirroja está acá 🔝🇵🇾



¡Listos para volver a hacer historia! 🙌👊pic.twitter.com/g23WjQ0iHl — Selección Paraguaya (@Albirroja) May 27, 2024

Entre junio y septiembre, tres selecciones disputarán torneos internacionales: la adulta, de Daniel Garnero, disputará la Copa América en Estados Unidos 2024. La Sub 23, de Carlos Jara Saguier, jugará los Juegos Olímpicos París 2024. En la femenina, la Sub 20, de Fabio Fukumoto, competirá en el Mundial Femenino Sub 20 Colombia 2024.