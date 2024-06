Los posibles rivales de Huachipato en octavos de final de la Copa Libertadores 2024

Durante este mediodía la CONMEBOL llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se conocieron los cruces iniciales de cara a la gran final que se disputará en Buenos Aires.

Colo Colo enfrentará a Junior de Barranquilla, mientras que de clasificar, Huachipato deberá viajar a Brasil o Uruguay.

El Grupo C es el único que aún no tiene definido sus clasificados, producto de las fuertes lluvias que azotaron Brasil y obligaron a posponer los duelos de Gremio. El grupo que compone los acereros está semana retomará los duelos pendientes.

El difícil rival que podría enfrentar Huachipato en octavos de final de la Copa Libertadores

Lado Izquierdo

San Lorenzo (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

2° Grupo C vs. Fluminense (BRA)

Talleres (ARG) vs. River Plate (ARG)

Colo Colo (Chile) vs. Junior (COL)

El rival más 'accesible' al que podría enfrentar Huachipato en Copa Libertadores

Lado derecho

Nacional (PAR) vs. Sao Paulo (BRA)

Botafogo (BRA) vs. Palmeiras (BRA)

Peñarol (URU) vs. 1° Grupo C

Flamengo (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Esta semana se llevarán a cabo los partidos pendientes del Grupo C. Mañana a las 20:00 horas (00:00 GMT) Huachipato recibirá a Gremio en el último partido de la fase de grupos para los acereros. Los de la octava región, vienen de ganarle a Estudiantes como visita por 3-4 y se ubican en la segunda posición con 8 puntos.

Mientras que Gremio, luego volverá a jugar el otro partido pendiente el sábado a las 18:00 horas (22:00 GMT) frente a Estudiantes de la Plata en el estadio Couto Pereira del Curitiba ya que el Arena do Gremio aún no está en condiciones para ser utilizado.