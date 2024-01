Gareca al ser consultado por Alexis: Me interesa la vigencia, continuidad y el gusto particular

Ricardo Gareca, nuevo seleccionador de Chile tras la salida de Eduardo Berizzo, se dirigió a los medios de comunicación durante su presentación al mando del combinado nacional y explicó que Alexis Sánchez tiene posibilidades de ser nominado pese a ser suplente en Inter de Milán.

"En las respuestas no voy a puntualizar sobre jugadores. Está fuera de discusión la importancia que tiene cada uno, pero esencialmente me interesa todo, la vigencia, la continuidad y el gusto particular", aseguró.

Tras esto, Gareca añadió que: "Si el jugador está sano, no hay lesión y entrenando bien es una decisión técnica no contar con él. Una cosa es el cuerpo técnico de la selección y otra cosa es el entrenador del club, quien toma otras decisiones".

"No voy a exigir al entrenador del club poner a nuestro convocado, pero si puedo tener diálogos con ellos y el preparador físico para averiguar sobre su preparación. Si el jugador es consiente y se prepara para un futuro llamado, tendrá posibilidades de venir", sentenció.