"Me siento traicionado": Exfutbolista peruano criticó llegada de Gareca a Chile

La llegada de Ricardo Gareca a la banca de La Roja sigue generando reacciones negativas en Perú por su reciente pasado en la dirección técnica de los bicolores.

Ahora fue el turno del exarquero de la selección peruana Francisco Bazán, quien en ESPN manifestó su molestia con el entrenador.

"Tengo que ser realista y fijarme en este momento de Perú. En las Clasificatorias somos últimos y Chile está octavo. Entonces no puedo desearle, por ningún lugar, ni futbolístico ni en esta estúpida rivalidad histórica, que a Gareca le vaya bien con Chile. Créanme, por ningún lugar deseo que a Gareca le vaya bien con Chile", sostuvo el exgolero.

En la misma línea, Bazán agregó que "algunos sujetos en Perú han dicho que le vaya bien menos contra Perú, esos son las 'viudas de Gareca' o los 'Gareca Lovers'. Pero si a Chile le va bien, me quita a mi una posibilidad de ir al Mundial. Somos rivales directos".

Por último, Bazán admitió ser un 'Gareca Lover', aunque con la reciente decisión del "Tigre" se decepcionó.

"Me siento traicionado por él, siento que Gareca pudo no haber dirigido a Chile. Sigo sin entender por qué a Chile, porque no es un tema económico", cerró.