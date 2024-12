¿Otra raya para el Tigre?: Ricardo Gareca habló tras hacerse inesperada prueba de paternidad

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca habló tras someterse a una inesperada prueba de paternidad de la que se conoció durante esta jornada de viernes.

Antes de terminar el año, el DT argentino de La Roja se refirió en televisión al polémico tema que lo involucró directamente.

Gareca se hizo ADN para determinar paternidad de uruguaya

En las últimas horas, el entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca se sometió a exámenes de ADN para determinar la paternidad de una mujer de 41 años proveniente de Uruguay, quien solicitó dichas pruebas.

Todo comenzó con una demanda de filiación por parte de Mary Sande Delgado, la involucrada de esta historia, realizada en 2021 luego de que su madre le confesara que Gareca era su padre y que nació producto de una relación amorosa a principios de los años 80.

Ricardo Gareca habló en televisión tras someterse al examen

El reportero Oliver Quiroz del programa A La Tarde del canal argentino América se encontró con el Tigre saliendo del Laboratorio Maipú de Buenos Aires, en donde lo primero que declaró fue que "se hizo presente y ella no", refiriéndose a Mary Sande Delgado, la mujer en cuestión sobre su presencia en el centro de salud.

Gareca agregó que "no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Toda la vida fui una persona pública. De todo esto la verdad es que no se nada porque era soltero. Mi familia está al tanto de todo esto, yo no oculto nada. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas, pasa que vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar".