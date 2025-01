Gonzalo Tapia reveló el amistoso diálogo que tuvo con Alexis Sánchez por su llegada a River

Gonzalo Tapia ya se encuentra formando parte de la pretemporada de River Plate en San Martín de Los Andes, donde el chileno trabaja a la par del plantel Millonario para enfrentar los amistosos que se avecinan en su preparación para la temporada 2025.

El chileno fue oficializado hace casi 1 semana como nuevo jugador de River, teniendo que embarcarse rápidamente junto al resto del equipo para iniciar su preparación con miras a una nueva campaña llena de exigentes desafios.

Y, en las últimas horas Tapia finalmente dio sus primeras declaraciones como jugador del conjunto Rojiblanco, donde incluso detalló el diálogo que tuvo con su compatriota Alexis Sánchez por haber dado este importante paso en su carrera.

Gonzalo Tapia enorgulleció a Alexis por su paso a River

Tapia estuvo este miércoles en diálogo con ESPN Argentina, donde en primera instancia se refirió a lo que marca en su carrera haber fichado en un gigante de Sudamérica como River. "Me decidí apenas me llamaron de River y la posibilidad de venir, no lo dudé. Pude haber tenido otras cosas, pero el mundo River es distinto, es un sueño estar acá", manifestó.

"La posibilidad de venir, los jugadores que hay, los grandísimos que han pasado, la hinchada que tiene, el profe, es todo un cúmulo de cosas", añadió Tapia, que al ser consultado por si tuvo conversaciones con Alexis Sánchez, detalló la amable actitud del tocopillano.

Al respecto, Tapia apuntó que: "Me felicitó al venir acá, me mandó un mensaje, estaba muy contento. Él (Alexis) jugó acá, me dijo lo difícil que es estar acá, me mandó felicitaciones y que estaba muy orgulloso de mí".