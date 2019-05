Le salió competencia a la U: River Plate aparece en el horizonte de Walter Montillo

La brillante campaña de Walter Montillo en Tigre en la última temporada del fútbol argentino no dejó indiferente a nadie y desde Universidad de Chile ya la contactaron, pero le salió gente al camino, y no cualquiera, pues River Plate también se interesó en el volante.

Según afirman varios medios trasandinos, el futbolista de 35 años fue contactado por el técnico Marcelo Gallardo porque lo necesita para los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Es que tras la lesión de Juan Fernando Quintero, el "millonario" se quedó sin un creador por lo que el buen momento de Montillo sedujo al actuál campeón de América.

Ante esto, el representante del jugador Sergio Irigoitía habló con el sitio partidario La Página Millonaria y admitió que "Walter sería feliz, para él sería espectacular ir a River, un sueño. Y para todos lo que lo queremos también".

Eso sí, aseguró que aún "no hay nada concreto. Me junté con él porque tenemos 300 propuestas, cuando surgió esto lo único que lo puede movilizar a Walter es River. Tuvo la posibilidad de ir a Boca, y él dijo que no".

"Lo hablamos entre los dos. ¿Cómo no lo va a movilizar River? En el momento que él está, la parte física, mental", agregó el agente.