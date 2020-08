Roberto Rojas sobre Arturo Vidal: Debe cuidar su imagen, pierde mucho tiempo en estupideces

El destacado ex portero de la selección chilena Roberto Rojas criticó al volante de FC Barcelona Arturo Vidal, tras su polémica transmisión en Instagram realizada el pasado domingo, y aseguró que el jugador debe resguardar su imagen.

El "Cóndor", en diálogo con el Programa Fútbol en Casa de Youtube, dijo que el "jugador al ser una persona pública debe cuidar su imagen, él debe preocuparse de los niños principalmente, porque van a estar marcados por la actitud de un atleta de aquí a varios años más. Hoy día se pierde mucho tiempo en estupideces, se hace un video sin sentido y mensaje alguno, y eso no sale bien, no combina con lo que se debe transmitir a los jóvenes".

Sobre las irregularidades en el fútbol, Rojas aseveró que "son corruptos y fueron siempre corruptos los que manejaron el fútbol, porque había tantos intereses fuera del fútbol que todos se hicieron ricos. Unos eran pescados chicos y otros grandes y eso llegó a un nivel que fue insostenible y mundial. El fútbol no está limpio actualmente, la mierda es la misma, lo único que cambiaron son las moscas" (sic).

Finalmente, el otrora golero reconoció que estuvo cerca de jugar en la U: "En la época que yo salí de Aviación (en el inicio de su carrera), me llevaron a conversar con el técnico de la U que era Fernando Riera y en esa época ellos tenían una arquerazo que era Hugo Carvallo, pero necesitaban un arquero, pero Riera me encontró muy joven y no se llevó a cabo. Una semana después apareció Colo Colo".