Roberto Rojas: Cuesta entender que Berizzo no llamara a Bravo y sí a Alexis

La ausencia de Claudio Bravo en la citación de Eduardo Berizzo para el inicio de las Clasificatorias marcó la reciente nómina de La Roja, elección que desconcertó al exarquero Roberto Rojas, quien destacó el peso del oriundo de Viluco.

"Es una decisión que corrresponde al técnico y solo él debe dar las explicaciones. Me imagino que un jugador de su nivel necesita saberlas. No es una obligación del técnico, pero no es cualquier jugador. Merece una respuesta", dijo el "Cóndor" a La Tercera.

"Me parece, en lo futbolístico, que es porque no viene jugando. Si es por eso, el DT tiene la prerrogativa de no llamarlo. Si hay algo extrafutbolístico, Berizzo tendría que explicarlo".

"Es importante escuchar sus razones. Si son solo técnicas, una de las que puede esgrimir es que no está jugando, pero Alexis tampoco está jugando, es una contradicción. El contrapunto es ese.

"Ojalá que no sea nada extracampo. Tienen que conversarlo entre ellos. Cuesta entender que no llamó a Bravo y sí llamó a Alexis", cerró el vicecampeón de América en 1987.

Por otro lado, Patricio Toledo entregó una visión más calmada. "Claudio está lesionado, con problemas físicos, no ha jugado. Es normal que no salga en esta nómina. Es muy importante que estén lo que están pasando por un buen momento", señaló el portero de Chile en la Copa América 1991 al citado diario.

Bravo no ha estado disponible en Real Betis durante el inicio de la liga española por problemas musculares en el sóleo, y tampoco estará ante Uruguay y Colombia el 8 y 12 de septiembre por la primera fecha doble rumbo al Mundial 2026.