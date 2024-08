Roberto "Cóndor" Rojas le respondió a Johnny Herrera tras el ninguneo del exjugador azul

Con el paso de los días, el retiro de Claudio Bravo se ha convertido en un tema recurrente en los debates futboleros. Esta vez, la polémica se encendió tras una declaración desde Brasil, en respuesta a las palabras de Johnny Herrera.

El exarquero de Universidad de Chile afirmó: "Somos un país chaquetero. Ya escuché a algunos comentaristas diciendo que Bravo jugó en el Barcelona y el Manchester City, pero que no era titular. Jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época. Estuvo en el Barcelona que lo ganó todo, incluso el Trofeo Zamora. También fue campeón en el City ¿Qué mejor broche para su carrera que lo que hizo en la selección?".

No obstante, Herrera fue más allá al comparar a Bravo con Roberto "Cóndor" Rojas, asegurando: "A nivel de selección, dicen que el Cóndor atajaba más, pero no le llega ni a los talones a Claudio Bravo, ni a la uña del dedo chico del pie, con todo el respeto que se merece".

Roberto "Cóndor" Rojas le respondió a Johnny Herrera tras el ninguneó del exjugador azul

La respuesta de Rojas no se hizo esperar y lo tomó como un feroz ninguneo. "La opinión viene de quien viene, y eso hay que respetarlo. Es lamentable, porque es un tipo que convivió mucho con él (Herrera con Bravo), pero tiene el derecho a opinar de la forma en que lo hizo", comentó Rojas en conversación con Redgol.

El exarquero de Colo Colo y la Roja concluyó: "Hay algo que él tiene que resolver conmigo, pero yo con él no tengo nada, es responsabilidad de él. Mucha gente me ha faltado el respeto por muchos años, uno más no me afecta. Para mí, el sol sale todos los días, no va a cambiar nada y la vida sigue".