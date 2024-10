Ángel Botto y el momento dirigencial de S. Wanderers: "La gestión directiva tiene al club al borde de la desparición"

Santiago Wanderers parece haber tocado fondo el fin de semana pasado, cuando por una deuda con una empresa de guardias de seguridad, no pudo jugar el partido ante Universidad de Concepción, por la última fecha del Campeonato Ascenso.

Los guardias se fueron y no permitieron que se llevara a cabo el partido, por un millonario monto que aseguran que se les debe, la que no es la única deuda de la Sociedad Anónima presidida por Reinaldo Sánchez, ya que también le debe dinero a una empresa de aseo y a la Corporación de club, tal como señalan estas partes.

Esto se suma a la polémica salida de hace algunas semanas del entrenador Jaime García, ya que le exigieron que no jugaran algunos futbolistas para que no renovaran automáticamente por minutos disputados, lo que el DT no aceptó.

La lapidaria mirada de Ángel Botto sobre Santiago Wanderers

En diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, el exmiembro del Tribunal de Disciplina y actual comentarista Ángel Botto señaló: "Es aberrante. Lo que hizo el Club Santiago de Wanderers, mi club, al cual adoro, es aberrante. La gestión directiva del Club Santiago de Wanderers tiene a mi club al borde, a mi juicio incluso, de la desaparición".

"Está regido, desde ya hace varios años, cinco o seis años a lo menos, por gente absolutamente incompetente. Es gente que incluso yo ya estoy dudando de sus capacidades de raciocinio adecuado para tomar medidas, añadió Botto, muy molesto.

"Incluso se habla de que el hijo de Reinaldo Sánchez, Andrés Sánchez, presentó una querella por injuria por las declaraciones de Marcelo Cañete (quien lamentó no jugar por el tema contractual y sostuvo que el club se manejó de forma cobarde), es decir, no sé quien asesora legalmente a Santiago Wanderers para salir con una barbaridad como esa", señaló.

Después insistió con la idea de que el club puede dejar de existir: "Wanderers está al borde de desaparecer porque está en manos de unos irresponsables... Aquí lo que tiene que hacer la coporación es es empezar rápidamente a tomar acciones legales, judiciales, para poner término a este contrato de concesión, si esto es una locura. Wanderers se está manejando de la manera más loca que yo he podido observar en mis 70 años que sigo al club".

"A la Corporación se les adeuda plata, y no solamente a eso, si Wanderers técnicamente hoy día está en cesación de pago, perfectamente cualquier acreedor le podría pedir a Wanderers la quiebra, usando términos de la antigua ley porque ya no se usa el término de quiebra, le podría pedir la liquidación forzada", siguió con sus argumentos.

"Y al quebrar la sociedad anónima se produce un problema grave. Los derechos federativos de Wanderers para participar en el fútbol profesional los tiene la sociedad anónima quebrada. ¿Entonces qué se va a hacer cargo de los derechos federativos? Porque qué es que lo que tendría que sacar a remate el liquidador, tendría que sacar a remate entre otras cosas los derechos federativos y ahí se lo puede adjudicar cualquiera. Y ese va a tener la opción, siempre que la ANFP lo acepte, de continuar o no continuar en la ANFP o bien la ANFP, decirle "señor comience de abajo" (Tercera División), como ocurrió con Deportes Concepción, por ejemplo. El daño que le ha hecho la familia Sánchez y el candidato alcalde de Valparaíso, Rafael González, a Wandereres es a mi juicio casi irreparable".

Finalmente, cargó contra las sociedades anónimas en general: "La Ley de Sociedades Anónimas hace mucho rato que debió haberse actualizado. Es decir, las cosas que están pasando en el fútbol, hoy día, es gracias a tener una ley de sociedad anónima imperfecta, que no trata casos que son fundamentales. Voy a señalar específicamente el caso de los representantes y dueños de clubes que son empresarios a su vez. La ley de sociedad anónima hoy día permite controlar el fútbol a cuatro o cinco paria que lo tienen destruido. Usted saque a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, especialmente a la Católica que tiene otra forma de organización y el resto del fútbol chileno está en una situación muy similar".