Caos en Santiago Wanderers: Moisés Villarroel fue desvinculado de las divisiones inferiores

Los conflictos internos continúan en Santiago Wanderers y este jueves un nuevo golpe sufrió el club de Valparaíso, ya que el histórico Moisés Villarroel no seguirá en el equipo tras ser desvinculado de su cargo como entrenador en las divisiones inferiores.

La situación la confirmó el técnico del primer equipo, Jorge "Peineta" Garcés a Redgol, asegurando no saber las razones de la dirigencia, liderada por Reinaldo Sánchez, para tomar esa decisión.

"Más no sé, no sé lo que habrá pasado, si fue de parte del club o de Moisés. Tampoco quiero interiorizarme mucho de estas cosas, pues son detalles que no me competen. Hacerme cargo de situaciones que vienen desde ante no me corresponde, pues si opino puede jugarme en contra. Además no estoy en conocimiento cabal de lo sucedido", indicó.

Villarroel, ex jugador formado en Playa Ancha, ya había sido protagonista de una polémica hace unas semanas, cuando solo duró horas como técnico interino tras la salida de Emiliano Astorga, supuestamente, por un desacuerdo con la dirigencia de Sánchez.