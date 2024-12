Carlos Muñoz se fue con pena de Santiago Wanderers: “Ni siquiera me dieron las gracias”

Carlos Muñoz es voz autorizada para hablar de Santiago Wanderers. El delantero debutó el año 2006 en el cuadro de Valparaíso y ha vivido miles de momentos con la camiseta de la cual es hincha y referente.

Durante su paso por el elenco del puerto ha marcado 66 goles, ubicándose entre los siete máximos goleadores de la institución en sus 132 años de historia.

El artillero dio una entrevista al medio partidario El Awante dónde se refirió a su último paso por el club de Valparaíso, reconociendo que terminó su vínculo con la institución luego de una temporada polémica, dónde se produjo la salida de Jaime García de la banca caturra, y fuera del campo de juego se vivió el papelón en la última fecha de Primera B que terminó con el club sin poder jugarse en cancha su opción de clasificar a la Liguilla de Ascenso.

"Terminé contrato con Santiago Wanderers, soy jugador libre. Estoy esperando, el mercado ha estado bastante lento, pero con calma, tranquilidad, tratando de sacarme la amargura de cómo terminó el año en Wanderers", expresó.

Carlos Muñoz se fue dolido de Wanderers

Sobre su salida del elenco porteño, el ariete de 35 años dijo que lo que más lamentó fue "la forma” en que se dio la salida del club.

"Me da mucha tristeza por la manera que se dio, porque ni siquiera nadie me dio las gracias, nadie se despidió de mí, y eso duele, me ha dolido mucho y me sigue doliendo, y no la sigo entendiendo", continuó.

"Porque a la final en este momento la misma gente que te trajo y que hizo los esfuerzos en su momento para que yo volviera al club ahora que me toca partir, ni siquiera me da las gracias por el tiempo que yo entregué y puse mi trabajo a disposición del club", finalizó Carlos Muñoz, el ahora ex jugador de Santiago Wanderers.

El goleador lamentó, además, la forma en que está administrado el cuadro decano del fútbol chileno y puso como ejemplo a Moisés Villarroel, ídolo del club, que también salió por la puerta trasera de la institución.

“El último ídolo que tuvimos, (Moisés) Villarroel, no se pudo despedir en cancha. Después trabajó en el club y lo sacaron sin explicaciones, y es como se maneja lamentablemente ahora este club, y da pena por ellos y por uno también, que de una u otra forma algo dejamos en la institución, (...) siento que Wanderers debería demostrar mucho más de lo que muestra en estos momentos”, indicó.