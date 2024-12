Ex delantero de Universidad de Chile renovó con Wanderers con la ilusión de volver a Primera

El elenco de Santiago Wanderers sigue armando su plantel de cara a la temporada 2025 dónde intentará dejar atrás un 2024 polémico, dónde se produjo la salida de Jaime García de la banca caturra, y fuera del campo de juego se vivió el papelón en la última fecha de Primera B que terminó con el club sin poder jugarse en cancha su opción de clasificar a la Liguilla de Ascenso.

Para el año venidero el conjunto caturro será dirigido por Héctor Robles y ya sumó a sus filas a los futbolistas Víctor González Chang (ex Deportes Temuco), Leandro Navarro (argentino, ex Cobresal), Jorge Luna (argentino, ex Deportes Copiapó) y Sergio Felipe (uruguayo, ex Rangers de Talca).

Se espera, además, para las próximas horas la oficialización del arribo del ex atacante de Cobreloa Christian Bravo.

Wanderers aseguró los goles de Juan Ignacio Duma por una temporada más

Santiago Wanderers oficializó en las últimas horas la continuidad del ariete argentino nacionalizado chileno Juan Ignacio Duma.

Con 31 años de edad, Duma sumará su tercera temporada con la camiseta del elenco de Valparaíso y se ilusiona con que, de una vez por todas, salir campeón del ascenso y retornar al elenco porteño a la Primera División.

“Contento y orgulloso por poder defender estos colores una vez más. Claramente hay un solo objetivo, que es el ascenso. Ojalá este año lo podamos conseguir de principio fin”, declaró el jugador en la firma de su nuevo vínculo con la institución.