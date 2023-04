Futbolista de Santiago Wanderers fue detenido en Concón

Siguen los problemas para Santiago Wanderers, ya que Eduardo Miranda, arquero del elenco "caturro" fue detenido durante las últimas horas en Concón, por el delito de hurto.

Según informó Sitio del Suceso, el deportista fue sorprendido en un supermercado Líder Express sustrayendo artículos por un monto cercano a los 40.000 pesos.

Eduardo Miranda (Photosport)

Tras ser llevado a una comisaría, el golero fue liberado horas más tarde y el Ministerio Público informó al Juez de Garantía de Viña del Mar que no hará persecusión penal porque "los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

El elenco porteño no se ha referido de forma oficial al hecho en sus canales oficiales.

Este dolor de cabeza se suma al que se provocó a inicios de semana tras el partido ante Universidad de Concepción, cuando el futbolista camerunés Job Bogmis acusó de racismo al wanderino Pablo Corral.