Hijo de Javier Margas viajó a Europa para probarse en club finlandés

Luis Miguel Margas, hijo del exzaguero de la selección chilena y de Colo Colo, viajó a Europa para a sus 17 años probarse en el club SJK, de la primera división de Finlandia.

El mundialista en Francia '98 contó detalles de lo que está viviendo su hijo, quien hoy por hoy es parte del equipo de proyección de Santiago Wanderers.

"Fue a probar suerte, por último le sirve de vacaciones (risas). No, si lo hará bien, lo invitaron a probarse, a jugar, por lo menos tienen los ojos puestos en él", comentó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Llegó la invitación, Wanderers autorizó pese a que no tiene contrato, pero por los derechos federativos. Quieren hacer una amistad entre clubes para llevar y traer jugadores. Es el puente para un tiraje", añadió.

Margas explicó que "para uno es difícil, pero le dije que lo tomara como experiencia, que no se lo tomara a pecho ya que va a prueba a ver las instalaciones, no hay nada firmado. De todas formas es un gran paso que se hayan fijado en él. Luis Miguel ha crecido harto, sólo le falta debutar en el primer equipo de Wanderers porque es titular en el equipo de proyección. Y lo bueno es que es piola, no se cree el cuento aunque a veces es medio agresivo para jugar".

En la misiva que llegó desde el club escandinavo, se explicó el objetivo de la invitación: "Este plan, ya se ha realizado con éxito por nuestro club con otros jugadores y consiste principalmente en que Luis Miguel viaje a Finlandia, conozca nuestras instalaciones, nos acompañe en el día a día, entrene con nuestros jugadores tanto de proyección, como del plantel de honor del SJK y viva en primera persona, la realidad del fútbol europeo", explicaron en una carta que recibió Wanderers de parte de Adriel Gabilán, jefe de reclutamiento del club.