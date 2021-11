Ronnie Fernández y su dolor por descenso de Wanderers: Esto no puede volver a pasar en el club

El delantero de Santiago Wanderers Ronnie Fernández lamentó su ausencia en el descenso de su equipo, que se produjo por la derrota por 0-3 contra Curicó Unido en Valparaíso, con gran cantidad de juveniles por decisión de la dirigencia.

Ronnie dijo en TNT Sports tras el compromiso que "han sido horas muy difíciles, cosas que no me había tocado vivir nunca, que no pueden volver a pasar en un club como este".

"Hay una declaración del club que quiere utilizar a los jugadores que estarán el próximo año. Es legítimo, pero no fue claro desde el inicio", siguió con su descargo en plena cancha del Estadio "Elías Figueroa".

"Se pudieron manejar mejor las cosas para que más allá del desenlace, pudiéramos estar todos. Eso duele. La gente vino a despedirnos", cerró el ariete.

Los experimentados "caturros", entre los que destacan Fernández, José Manuel Aja, Mauricio Viana y Sebastián Ubilla, no pudieron estar en este compromiso, ya que el presidente Reinaldo Sánchez decidió excluirlos para probar jugadores jóvenes, pese a tener opciones matemáticas (difíciles) de salvarse.

Esto provocó incluso la salida del entrenador Moisés Villarroel, quien estuvo sólo horas como DT del primer equipo en reemplazo de Emiliano Astorga, y que terminó con Jorge Garcés asumiendo pensando en la "operación retorno 2022".