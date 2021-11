Sebastián Ubilla apuntó al responsable de su exclusión en Santiago Wanderers

El terremoto en Santiago Wanderers no se detiene, ya que Sebastián Ubilla sumó un nuevo condimento a la crisis en el club tras su descenso y la decisión del dueño Reinaldo Sánchez de jugar con juveniles la recta final del Campeonato Nacional.

Ubilla fue uno de los excluidos, ya que si disputaba un duelo más iba a renovar automáticamente, lo que la dirigencia no quiso. También quedaron fuera de los últimos duelos Ronnie Fernández y Mauricio Viana, entre otros.

En conversación con el programa Zona Verde, Ubilla aseveró que "tuve una reunión con Andrés Sánchez y Rafael González y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel, donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, que supuestamente había un motín en el equipo".

"Andrés Sánchez me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido. Después cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles", complementó el "conejo".

En la misma línea, el atacante dijo sentirse "totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución. Da pena que traten a un canterano y todo el plantel así".

El ex hombre de Universidad de Chile, rememoró otro episodio con el presidente de la comisión de fútbol: "Después del partido contra Everton, le piden a Emiliano que me saquen por el tema de los minutos, pero él no aceptó. Ellos solo pensaron en no ponerme y no poner al equipo que correspondí".

"Emiliano me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos", sentenció el futbolista que lloró al despedirse de la hinchada.

Wanderers aún debe jugar ante Huachipato, Audax Italiano y La Serena para cerrar una de las peores temporadas de su historia.