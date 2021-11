Ubilla y conflicto en Wanderers: Si era por plata, nos sentábamos a conversar

El delantero de Santiago Wanderers Sebastián Ubilla se refirió a las complicaciones que se viven al interior del elenco caturro y aseguró que está con estrés debido a todas las mentiras que se han dicho desde que se concretó el descenso del equipo a la Primera B.

"Jorge Garcés me dijo que no puedo jugar y que es una orden de la dirigencia. Eso es por el tema de mi contrato. Andrés Sánchez, presidente de la Comisión Fútbol e hijo de Reinaldo Sánchez, en una reunión con el cuerpo técnico de Moisés Villarreal, Ronnie Fernández y Mauricio Viana, me dijo que no iba a jugar más porque se me renovaba el contrato. Incluso Emiliano Astorga se fue porque le impusieron que no nos tenía que poner más. Dijo que no y por eso lo despidieron", contó Ubilla a Las Últimas Noticias.

"Jamás me reuní con él (Garcés). Solo me dijo que hablara con los dirigentes. Me llamó por teléfono. Yo estaba concentrado para jugar contra Curicó y me dijo que bajara a hablar nuevamente con Sánchez", añadió en relación a la cita que tuvieron seis horas antes del comentado duelo ante el elenco maulino.

Y Ubilla siente que se le pasó a llevar: "Si es por plata, nos sentábamos a conversar para llegar a un acuerdo", explicó.

"Estoy con un estrés terrible por todas las mentiras que se han dicho, como que no hay jugadores vetados. Como canterano no esperaba un trato así. Siempre estuve dispuesto a sentarme a conversar para seguir en Wanderers", expresó el delantero, quien ahora ya piensa en otro equipo para seguir con su carrera.