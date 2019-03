ANFP dio a conocer cómo se jugará el Campeonato de Segunda División

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer este miércoles como se disputará la primera rueda del Campeonato Nacional de Segunda División Profesional 2019. El torneo contará con 11 equipos.

Las escuadras que dirán presente en el campeonato son: Deportes Iberia, Fernández Vial, Deportes Vallenar, San Antonio Unido, Independiente Cauquenes, San Marcos de Arica, Deportes Recoleta, Lautaro de Buin, Deportes Colina, General Velásquez y Colchagua.

Dentro de todos estos equipos, destacan las incorporaciones de Lautaro de Buin y Colina, que la temporada pasada consiguieron el ascenso en la Tercera División A y debutarán en el profesionalismo.

La Segunda División comenzará con con una fase regular donde los primeros seis lugares disputarán una liguilla en busca del único cupo que hay para ascender a la Primera B.

Mientras que los que terminen en los últimos cinco puestos, lucharán por no perder la categoría a la Tercera División.

La programación de la primera fecha, 6 y 7 de abril:

- Libre - San Marcos de Arica

- Deportes Iberia vs Deportes Recoleta

- Fernandez Vial vs Lautaro de Buin

- Deportes Vallenar vs Deportes Colina

- San Antonio Unido vs General Velásquez

- Independiente Cauquenes vs Colchagua

La categoría de bronce del fútbol chileno ya tiene fecha de arranque.



