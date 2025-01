DT de Deportes Concepción barrió con la nueva regla para la Segunda División

Este jueves la ANFP y los clubes de la Segunda División Profesional llegaron a un acuerdo para dejar sin efecto la regla Sub 23, pero a cambio, tendrán ciertas condiciones que cumplir.

En la plantilla de cada partido los equipos deberán incluir a ocho jugadores Sub 25, ocho jugadores de cualquier edad y dos jugadores Sub 21. Además, en cancha, el equipo titular deberá estar compuesto por cinco jugadores Sub 25, cinco de cualquier edad y uno Sub 21.

La molestia del DT de Deportes Concepción con la regla

Manuel Suárez, entrenador de Deportes Concepción fue consultado sobre esta nueva medida y no escatimó en críticas: "Afecta a un grupo importante de futbolistas. Segundo, creo que es una complicación tremenda, porque te pongo un ejemplo. Supongamos que un defensor se lesiona y es Sub 25 y en la banca, el defensor que tengo es de libre edad, ¿qué hago? ¿cómo resolvemos el tema?".

"Tendría que tener en la banca 11 futbolistas más. Que hayan cinco y cinco, más el Sub 20 y el arquero, como para poder tener más o menos las soluciones porque si no, también va en desmedro de la competencia, no soló del equipo nuestro o del equipo rival", continuó el exayudante técnico de Juan Antonio Pizzi en La Roja.

"La competencia termina siendo más mala"

Finalmente el DT del cuadro lila aseguró que "la competencia termina siendo más mala. Cuando no tienes los futbolistas para que jueguen donde tienen que jugar, inventas con un futbolista que te va a solucionar el problema puntual un rato, pero eso me parece bastante poco profesional".

De todas formas, el acuerdo alcanzado entre ANFP y clubes de la Segunda, deberá ser aprobado por el Consejo de Presidentes de la entidad rectora del fútbol chileno.