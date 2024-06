Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi comparó a la Roja campeona en 2016 con la actual

Chile levantó su segundo título de la Copa América hace 8 años. El entrenador de La Roja era Juan Antonio Pizzi y estuvo acompañado de su ayudante y mano derecha, Manuel Suárez, oficializado como el nuevo DT de Deportes Concepción hace cinco días.

A poca horas del encuentro entre La Roja y Argentina, el ex ayudante campeón de la edición de 2016 de la Copa América, analizó a la selección de Ricardo Gareca y comparó a ambos planteles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Antonio Pizzi (@pizzi.team)

Las similitudes y diferencias de La Roja de 2016 y la actual

Para Manuel Suárez existen similitudes como el hecho de compartir grupo con la Albiceleste: "Nosotros comenzamos perdiendo justamente con ellos y ahora se partió empatando con Perú... Bueno, también en Estados Unidos"

"Lo distinto es que ahora nos encontramos con un Chile de jugadores más jóvenes con menos experiencia que la que teníamos el 2016, quizás el momento de más alto rendimiento de muchos de ese grupo", aseguró en el Diario de Concepción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deportes Concepción (@deportesconcepcionsadp)

El deseo del ex ayudante de Juan Antonio Pizzi

Al igual que el actual plantel y pese a haber sido campeones el año anterior, la selección de Pizzi no era favorita para quedarse con el título y el primer partido fue muestra de eso.

Para Suárez "hoy será un apretón dificilísimo porque jugamos contra el campeón del mundo. Será en un estadio que me trae muchos recuerdos y espero que Chile se lleve el triunfo". Además el ex ayudante de La Roja agregó que "mi paso por la selección me generó tenerle siempre un cariño muy grande".

"Siempre quiero que gane. A veces el cómo es más complejo y se cuestiona, pero pretendo que gane siempre", cerró el actual entrenador del equipo lila.