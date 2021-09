Jaime Valdés: Si no me llega una oferta de Primera, podría retirarme

Tras dejar La Serena, Jaime Valdés recaló en San Antonio Unido y aunque dice estar feliz jugando en la Segunda División, con 40 años ya piensa en el retiro en caso de que a fin de año ningún equipo de Primera se acerque a proponerle un proyecto.

"A fin de año veré qué pasa, me siento bien físicamente y quiero seguir jugando. Tuve oferta para seguir en La Serena, y me llamaron dos o tres equipos de la A y cuatro de la B, pero quería tomar este desafío de bajar dos divisiones. Me gustaría volver a la A. Si no me llega una oferta de Primera, podría retirarme. Es que yo necesito jugar para salir campeón", dijo Valdés en diálogo con Las Últimas Noticias.

Respecto a lo que vive hoy en el elenco lila, el ex jugador de la selección chilena y de diversos clubes en Italia explicó que "siento que volví a los inicios en un club humilde, con necesidades y muchos sueños , como antes de salir a la selva. Es un equipo con jóvenes que están recién empezando, y que quieren todo rápido, y no es así, yo les digo que las otras cosas importantes no se dan de un día para otro".

"Les digo que la sensación de ganar un partido es muy linda, pero siendo campeón quedas en la historia", añadió.

Respecto a la posibilidad de volver a Colo Colo, club del que es hincha, Valdés fue claro: "A inicios de este campeonato pregunté si estaba la posibilidad y no se dio, entonces ya es difícil. Si me llaman de Colo Colo yo no puedo retirarme allá, tengo que rendir y por eso quería ir, porque me siento bien y veloz", expresó.