Jorge Garcés asumió como nuevo DT de Fernández Vial

El ex entrenador de la selección chilena tuvo su última experiencia en 2016.

Fernández Vial, el histórico club de la ciudad de Concepción, sorprendió este lunes al anunciar al experimentado técnico Jorge Garcés como su flamante entrenador para lo que resta de campaña en la Segunda División.

Garcés, quien se encontraba sin club desde 2016 cuando dirigió San Antonio Unido, tiene como misión meter al cuadro ferroviario entre los seis mejores del torneo para así jugar la liguilla de ascenso.

"Espero aportar con mi experiencia y trayectoria. He tenido la oportunidad de tomar equipos en situaciones complejas, me ha tocado también salvar a varios clubes, pero en este caso, más que salvar, es optar por entrar a la liguilla y luchar por una opción de ascenso", comentó el ex entrenador de la selección chilena al sitio oficial del club.

"No es menor lo que significa llegar a Fernández Vial, un equipo con un enorme patrimonio y que tiene que recuperar el sitial del que no debió salir. Vamos a intentar aportar para lograrlo", dijo.

Garcés registra pasos por Cobreloa, Everton, Deportes Temuco, Iquique, O'Higgins, Unión Española, Ñublense y Rangers, y la selección chilena, siendo su campaña más destacada la lograda con Santiago Wanderers en 2001, año en que logró el título con el cuadro caturro.