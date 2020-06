La confesión de Jorge "Coke" Contreras: Pasé por momentos muy malos, incluso estuve en la cárcel

El ex futbolista chileno y actual técnico de Deportes Iberia, Jorge Contreras, se animó a revelar algunos desconocidos pasajes de su vida, confesando incluso que estuvo en dos oportunidades en la cárcel.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el retirado jugador con pasos por Universidad Católica y Colo Colo comentó que: "Nunca me había animado a hablar públicamente de lo que me pasó porque siempre he sido callado, para adentro".

"Hubo momentos en que lo pasé realmente mal en la vida. Incluso estuve un par de veces en la cárcel. Un día, llegando de un viaje venía hablando con Iván Zamorano y en la puerta para salir del aeropuerto me paran dos policías y me voy detenido. En otra ocasión, ya retirado y al volver a Chile desde Las Palmas, me sacaron de una casa que tenía en Las Condes y ahí me fui preso", apuntó.

Así mismo, detalló que: "Conocí mucha gente en la cárcel. Fue fuerte, porque además me distancié de mis dos hijos. Hoy ellos ya son personas adultas y tienen sus vidas, pero no fue fácil retomar el contacto".

Por otro lado, "Coke" se refirió a su presente dirigiendo en la Segunda División, señalando que: "Estoy tranquilo, el club se ha portado muy bien con todos los funcionarios en este período difícil y eso hay que destacarlo".