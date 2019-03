Gabriel Suazo: Tenía ganas de estar en la selección, era una linda posibilidad

El volante de Colo Colo Gabriel Suazo, se refirió a su buen nivel en el cuadro "albo" en el inicio del Campeonato Nacional, aunque reconoció sus "ganas" de haber estado en la nómina de la selección chilena, para los encuentros ante México y Estados Unidos.

Suazo, en diálogo con Fox Sports, aseguró que "cuando uno hace buenos partidos y el equipo gana, sobre todo acá en Colo Colo, uno obviamente se ilusiona y yo tenía ganas de estar en la selección, creo que era una linda posibilidad, pero que no se dio por distintas circunstacias".

De igual forma, el mediocampista tomó con altura de miras su ausencia y destacó que "esto me sirve para seguir mejorando, para seguir creciendo como jugador, que aún me falta seguramente para estar en una nómina, pero espero no decaer, sino que seguir avanzando, y mejorar cada aspecto, y seguir con la misma fuerza e impetu".

En todo caso, el joven futbolista nacional, valoró el llamado de sus compañeros Brayan Cortés, Óscar Opazo, Esteban Pavez e Iván Morales, y dijo que "estoy feliz de que nuestro plantel tenga cuatro seleccionados, que es algo muy importante. No sé hace cuánto tiempo que Colo Colo no tenía tanto jugadores en la nómina. Eperamos que le vaya bien a nuestra selección".

La derrota ante la UC y su presente en el equipo de Mario Salas

Sobre el presente del "cacique" y la dolorosa última derrota ante la UC en el Estadio Monumental, "Gabi" manifestó que "todavía hay un poquito de molestia por no haber podido ganar el clásico. Creo que fue un partido disputado. En estos partidos uno comete errores que pueden costar el partido y creo que eso nos pasó".

Más allá del duelo ante los "cruzados", Suazo valoró su titularidad en el inicio del torneo, además de la posibilidad de jugar como volante: "cuando Mario llegó, me ponía de lateral izquierdo. A los dos o tres días, me preguntó cuál era mi posición y yo le dije que de volante era mi posición natural".

"Desde ahí, empencé a entrenar en el mediocampo, al principio no de titular, pero de a poco me he hecho un espacio, pero ha sido muy importante. Salas me ha valorado en la posición que más cómodo me siento", cerró.