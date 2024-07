Ángel Di María dilucidó su futuro en clubes antes de jugar la final de Copa América

Este jueves 11 de julio, el experimentado Ángel Di María tuvo novedades sobre su futuro, a solo tres días de disputar la final de Copa América con Argentina.

El futbolista argentino jugará su último duelo este domingo 14 de julio con la Albiceleste, pero luego deberá volver a disputar partidos a nivel de clubes, ya que su retiro es solo de manera internacional.

Di María debía decidir si permanecer en el Benfica de Portugal o volver a Rosario Central de Argentina, pero terminó inclinándose por la primera opción.

"Decisión confirmada por ambas partes, el Benfica quería que se quedara y El Fidéo aceptó la propuesta", expuso el periodista italiano Fabrizio Romano en su cuenta oficial de redes sociales.

A contar de su medida, la decepción fue para los hinchas "canallas", quienes estaban ilusionados con el regreso del ídolo del club a la ciudad, pero deberán esperar hasta mediados del próximo año, al menos.

