"Dibu" Martínez y el penal errado de Tchouameni en la final del Mundial: "Se cagó todo"

Durante una multitudinaria celebración en Mar del Plata, el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez se refirió al penal fallado por Aurelien Tchouameni que a la postre permitió a su equipo ganar el Mundial 2022 por 4-2 en la tanda de la final.

En primera instancia el guardameta fue consultado por la estrategia psicológica durante la definición. "Es algo que me sale en el momento. En los penales me hago fuerte, sé que la gente de ellos me respeta, porque jugadores rivales me lo han dicho", indicó.

"Cuando atajo el primer penal en una final del mundo (a Kingsley Coman) sé que el otro chico (Tchouaméni) iba a estar muy nervioso. Le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole... Y la tiró afuera, se cagó todo", agregó, desatando las risas de los hinchas.

Tras el remate ancho del hombre de Real Madrid se convirtieron todos los lanzamientos, coronando la tercera estrella trasandina con el servicio de Gonzalo Montiel.

Revisa las declaraciones del ganador al Guante de Oro del torneo: