Familia de Ángel Di María recibió graves amenazas en la ciudad de Rosario

La familia del futbolista argentino Ángel Di María fue víctima de amenazas en un country (barrio privado) ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina, en el cual se hospeda el jugador cuando visita el país.

En la madrugada de este lunes, desconocidos que se trasladaban en un vehículo de color gris, lanzaron un nailon negro con un amenazante mensaje para el campeón del mundo y su familia.

Los registros de las cámaras de seguridad del lugar permitieron evidenciar que el letrero fue arrojado desde el auto. El mensaje tenía como remitente "Flia Di María" y tras ser leído por los parientes del futbolista, fue inmediatamente entregado a la policía, informaron medios locales.

En cuanto al mensaje contenido en el letrero, desde Infobae consignaron que señalaba "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".

Dicho cartel fue incautado por personal de una comisaría cercana y actualmente la amenaza está siendo investigada por la policía de Santa Fe y la justicia provincial.

Cabe consignar que las amenazas de muerte en Rosario se han vuelto frecuentes, sobre todo después de la lucha que inició Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe, contra el denominado "narcoterrorismo". Por obvias razones, el dirigente político ya sacó a su familia de la zona tras la ola de asesinatos a trabajadores en manos de sicarios.

Anteriormente, el actual jugador de Benfica se había referido hace unos días a los reiterados actos violentos de narcotráfico que suceden en su ciudad natal.

"Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo siempre están (de volver a jugar en Rosario)", le dijo a Espn en medio de la concentración de la Selección Argentina.