Lionel Scaloni se sorprendió ante la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal en La Roja

Argentina disputó uno de los encuentros preparativos para la Copa América, que arranca el próximo jueves 20 de este mismo mes en Estados Unidos y en su duelo preparatorio derrotó por 1-0 a Ecuador en el Soldier Field de Chicago.

Luego del compromiso, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni fue consultado sobre los rivales que tendrá Argentina en el torneo continental de selecciones, y sobre Chile en específico, elenco que no tendría a dos de sus históricas figuras en el torneo.

¿Qué dijo Scaloni sobre las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal?

El DT de la selección campeón del mundo le consultaron sobre la casi segura ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal de la lista definitiva de convocados que dará Ricardo Gareca para la Copa América y se mostró sorprendido por la eventual no nominación de los dos referentes de La Roja

“¿No viene Medel y Vidal?”, fue lo primero que dijo Scaloni ante la consulta de la prensa.

Luego, agregó que “bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo”.

"¿NO VIENEN MEDEL Y VIDAL?" 😳 La sorpresa de Scaloni ante la pregunta sobre la Selección chilena.



¿Cuándo y dónde juegan Chile y Argentina en Copa América?

El partido, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, se jugará el próximo 25 de junio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, y arrancará a las 21:00 horas de nuestro país.

Aquel encuentro lo podrás seguir con la transmisión que tendrán Chilevisión y Canal 13 en televisión abierta, además de tener toda la cobertura de Al Aire Libre.