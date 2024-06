Los llenó de elogios: Scaloni lamentó las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel en Chile

Lionel Scaloni se mostró muy sorprendido cuando en la previa de la Copa América, se le consultó sobre las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal. El DT de la Albiceleste pidió esperar para confirmar la información y así entregar una opinión a los medios.

Pese a que no habían posibilidades de que los jugadores fueran llamados para disputar la Copa América, ya que no estaban en la pre nómina de la selección, finalmente hoy el DT campeón del mundo pudo opinar de que el Pitbull y el King estén fuera del La Roja.

La opinión de Lionel Scaloni ante las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel

El entrenador de Argentina aseguró que "además de ser excelentes jugadores que le han dado muchísimo a vuestro país, yo particularmente cuando jugaba Vidal sobre todo, me sentía bastante identificado con su manera de jugar. Es un jugador que, además de jugar bien, no da nunca una por perdida".

"Y Medel, bueno, ya todos saben lo que era defensivamente. Imagino que para el pueblo chileno no tenerlos dentro de la cancha costará, pero son procesos. Los chicos van cumpliendo años, yo no sé el por qué no están, pero sí es evidente que Ricardo lo está haciendo bien y ha apostado por otras cosas", continuó Scaloni.

Scaloni y el "alivio" que Chile no cuente con Medel ni Vidal

El adiestrador de la Albiceleste siguió con los elogios para Medel y Vidal: "Que no estén no quita que hayan sido y son todavía, recontra conocidos a nivel mundial diría yo. Así que no tenerlos, puede ser un alivio, porque son jugadores de máximo nivel".

"Imagino que la gente de Chile el día de mañana le puedan hacer un buen homenaje, porque han dado un montón al país de ustedes, ¿no?", terminó diciendo Scaloni sobre los marginados para esta Copa América.