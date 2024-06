Copa América: Lionel Messi reconoció que Chile fue culpable de su momento más triste con Argentina

Lionel Messi cumplió 37 años esta jornada e hizo un repaso de su carrera, misma que le ha dado con Argentina un titulo del Mundial adulto, otro sub 20, una Copa América y una medalla de oro olímpica, aunque también algunas trsitezas.

En una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, en su espacio Clank, se le consultó si luego de 20 años en las canchas aún sigue disfrutando del fútbol.

"Sí, e incluso creo que ahora más todavía, luego de haber conseguido todos los objetivos y haber tenido más de lo que hubiese soñado cuando era chiquito, estoy disfrutando como aquel chico y sé que cada vez me falta menos y trato de disfrutar todos los momentos que me quedan", añadió.

Una de las cualidades de Messi es su autoexigencia, la que él cree es propia de su forma de ser y no cree que se vaya a esfumar: "La competitividad no se me va a ir nunca, soy así, nací así, es muy difícil que se me vaya, me cuesta hasta dejar ganar a mis hijos". Y por lo mismo las derrotas calan hondo en él, y en ellas hay una que le afectó en demasía.

Chile fue responsable del momento más triste con Argentina

Lionel Messi fue consultadosi el momento de mayor tristeza fue la derrota con Chile en la Copa América Centenario: "Sí, sin duda sí, porque ya era la tercera seguida, habíamos hecho una Copa América muy buena a nivel de juego, llegamos a la final siendo muy superiores al resto, porque la final con Chile si bien no tuvimos muchísimas ocasiones claras, a nivel de juego fuimos superiores, y volvíamos a perder otra vez en penales, y a raíz de eso también pasa la mío", alusión directa a a su renuncia a la Albiceleste.

El actual capitán recuerda que el penal desperdiciado en la definición del 2016 para él fue durísimo: "En ese momento me quería matar porque era el primer penal, era el que nos ponía en ventaja, que le quise pegar fuerte, cuando sabía que no hacía falta, que tenía claro que a Bravo lo conocía e iba ir a ese lado, y bueno fue una cruz hacia mí mismo cuando erré por no poder poner en ventaja al equipo después que ellos habían errado, y porque siempre pensé y pienso que el primer penal hay que hacerlo y es importantísimo".

Aprendió a sacar cosas positivas de las derrotas

Al ser tan competitivo, la pregunta para Messi es si aprendió a sacar cosas positivas de los malos resultados: "Se aprende de las derrotas con el tiempo, cuesta, porque hay derrotas que son difíciles de superar, a mí no me gusta revivirlas, superar, pero a la larga te ayuda a crecer”, cerró el diez de Argentina, que este martes 25 de junio vuelve a jugar contra la Selección Chilena por la Copa América, y casualmente en el mismo escenario, donde según propia confesión vivió una de las tristezas más grandes en el fútbol.