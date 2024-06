Scaloni aseguró que "no queda nada" de las finales perdidas por Argentina ante Chile en Copa América

Este martes Chile y Argentina se encontrarán por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. El duelo que se convirtió en uno de los clásicos sudamericanos por lo sucedido en el certamen en las ediciones de 2015 y 2016, tiene a chilenos y argentinos muy pendientes de lo que sucederá en el MetLife Stadium.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni conversó con los medios de comunicación en la previa al encuentro con la Roja y fue consultado sobre esas finales en que Chile sumó sus dos primeros títulos en el torneo continental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Copa América™️ (@copaamerica)

Lionel Scaloni y las finales que Argentina perdió ante Chile

Sobre si este partido se jugará como una especie de revancha por lo ocurrido en 2015 y 2016, Scaloni fue tajante y aseguró que de esos partidos: "No queda nada. Como el Mundial y que somos campeones del mundo, eso ya pasó y el fútbol tiene estas cosas. Esto sigue y la pelota no para... El estadio en el que se va a jugar es lo único que queda. Todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás".

"Cuando empiece el partido, todo eso será parte del pasado. Nosotros vivimos el presente y este equipo lo sabe muy bien. Cada partido es una historia diferente y hay que afrontarlo de la manera que toque. No cambia lo que se consiguió, pero es importante afrontar el partido de esa manera para que luego pueda salir bien", continuó el entrenador de la Albiceleste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Copa América™️ (@copaamerica)

¿El partido con Chile será un duelo friccionado?

El técnico campeón del mundo quiso poner paños fríos a lo que puede ser el encuentro de mañana: "Me parece que a lo mejor estamos poniéndolo demasiado en alerta roja. Es un partido de fútbol que hemos jugado muchos de estas características y no creo que sea diferente a otro".

"Los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar. Hay que hacerse responsables en cierto momento y no podemos dejar al equipo en inferioridad numérica. Pero eso no quita que si el partido se pone, como el que pasó con Holanda, nosotros no podamos afrontarlo. Se jugará como se presente", cerró Scaloni.