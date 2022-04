Andrés D'Alessandro anunció la fecha de su retiro del fútbol

El volante argentino Andrés D'Alessandro anunció su retiro del fútbol profesional tras 22 años de carrera. Su despedida oficial será en el partido entre Inter de Porto Alegre y Fortaleza, programado para el próximo 17 de abril y bautizado como "La Última Boba".

Así lo anunció D'Alessandro en las redes sociales del club, quien jugará su último duelo con 41 años.

"Posiblemente sea la última vez que esté hablando con ustedes como atleta, con el manto colorado en mi cuerpo", comenzó diciendo en un video difundido por el equipo.

"Quería pedirles que el día 17 de abril, en el juego de la segunda fecha del Brasileirao, en nuestra casa, en el Beira Río, contra Fortaleza, puedan estar en un momento que para mí va a ser muy importante en mi carrera dentro del club, en estos 14 años del Inter, y un momento muy importante en mi vida, en nuestra relación", agregó.

"Va a ser mi último partido de mi carrera, mi último partido en Beira Río. Me gustaría compartilo con ustedes. La gente compartió tantos momentos buenos, títulos, conquistas, momentos no tan buenos. Pero todo fue con la base del respeto, de empatía, que la gente creó, y del cariño que tengo por ustedes. Más nada, me gustaría compartir ese momento con ustedes. Agradezco por todo el cariño recibido en todos estos años y espero que podamos estar juntos en esa partido", finalizó el argentino.

Durante sus 22 años de carrera, Andres D'Alessandro registró pasos por River Plate, Wolfsburgo, Portsmouth, Real Zaragoza, San Lorenzo, Nacional de Uruguay e Inter de Porto Alegre, club donde es ídolo y obtuvo, entre otros logros, la Copa Libertadores 2010.

Además, tuvo pasos con la selección argentina juvenil y adulta, con la que se coronó en el Mundial Sub 20 de 2001 y se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.