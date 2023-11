Joven futbolista de Palmeiras y próximo fichaje de Real Madrid fue convocado en Brasil

El joven delantero de Palmeiras y próximo fichaje de Real Madrid en el siguiente año, Endrick Felipe, fue convocado por primera vez para la selección adulta de Brasil de cara a los compromisos ante Colombia y Argentina por las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El futbolista de 17 años brilló con tres goles en los últimos dos encuentros disputados en el Brasileirao anotando tres goles, por lo que el seleccionador interino Fernando Diniz no dudó en elogiarlo y explicar su elección ante los medios.

"Es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si se va a confirmar. No es una presión. Es un premio y una visión de futuro sobre lo que este chico puede llegar a ser. Un niño nacido en 2006 produciendo lo que está produciendo me llama la atención. Y en este momento vive su mejor momento", analizó.

Además de Endrick, a la lista de convocados se suman otros jóvenes como el atacante de Brighton João Pedro y el puntero izquierdo Paulinho, máximo goleador del Brasileirao jugando para Atlético Mineiro.