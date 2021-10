Neymar: Pienso que Qatar 2022 será el último Mundial que juegue

El brasileño Neymar figura como uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Es por ello, que la figura de Paris Saint-Germain llamó la atención al plantear que Qatar 2022 posiblemente será el último Mundial de fútbol que dispute en su carrera.

En un documental publicado por DAZN, el "10" de la selección brasileña apuntó a su futuro en el deporte. "Creo que Qatar es mi última Copa del Mundo. La encaro como la última, porque no sé si voy a tener la fortaleza mental de lidiar con el fútbol".

"Voy a hacer todo para llegar bien, para ganar con mi país, para cumplir mi mayor sueño desde pequeño y espero poder conseguirlo", agregó.

También Neymar recordó el episodio que vivió en el Mundial de Brasil 2014, cuando sufrió una lesión en los cuartos de final ante Colombia por una dura entrada de Camilo Zúñiga. "No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía", detalló.

"Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final... No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: 'tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres' y le dije, 'dame la mala'. Y dijo: 'estás fuera del Mundial'. Yo llorando le dije, '¿Cuál es la buena?', a lo que él me dijo, 'si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar'", relató.

Brasil enfrentará este domingo a Colombia en Barranquilla, duelo que tendrá de vuelta a Neymar tras haberse perdido el cruce con Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas.