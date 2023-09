Redes sociales de Pelé felicitaron a Neymar por ser goleador histórico de Brasil

El delantero Neymar superó a Pelé como máximo goleador de la selección brasileña con su doblete a Bolivia en la primera fecha de las Clasificatorias, lo que generó un afectuoso saludo por parte de las redes sociales de "O Rei".

Las cuentass oficiales del fallecido astro mundial, que actualmente están bajo la administración de la Fundación Pelé, dieron su enhorabuena al jugador de Al Hilal, recordando su origen común en Santos.

"Para siempre, hijos de Vila (Belmiro, estadio de Santos)! Felicitaciones, Neymar, por superar a "O Rei" en goles por la selección brasileña en juegos oficiales de la FIFA. Seguro que Pelé te está aplaudiendo hoy", versó el mensaje en Instagram, X (exTwitter) y Facebook.

"Ney" alcanzó 79 anotaciones con la "Canarinha", dos más que la cuenta que registraba el tricampeón mundial en 1958, 1962 y 1970.

Mira los saludos de Pelé a Neymar:

Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, @neymarjr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!

Meninos da Vila, forever! Congratulations, Neymar Jr, for surpassing the King in goals for the Brazilian… pic.twitter.com/iqU3vQ2EGj